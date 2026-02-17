В Перми сократилась средняя площадь квартир в аренду

Средняя площадь арендуемых квартир в столице Прикамья сократилась на 11% за шесть лет. Если в 2019 году она составляла 51,1 кв. м, то к началу 2026-го — 45,3 кв. м. Как сообщает портал «Движение.ру» со ссылкой на главного аналитика «Циана» Алексея Попова, основным фактором изменения метража является рост доли новостроек в арендном фонде. По его словам, на рынке выросло количество небольших инвестиционных квартир, которые покупатели берут с целью сдачи.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее снижение площади (более чем на 20%) фиксируют в Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Москве. При этом в городах-миллионниках, в том числе в Уфе и Челябинске, показатель упал лишь на 8-10%. Почти не изменилась квадратура в Омске и Самаре.