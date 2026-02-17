«Трамп не очень оптимистичен»

В Женеве большой переговорный день: в первой половине дня 17 февраля в посольстве Омана пройдут непрямые переговоры США и Ирана. Американскую делегацию возглавляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер. Главная тема — ядерная программа Тегерана. Затем ожидается встреча по украинскому урегулированию. Несмотря на диалог между США и Ираном, политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе оценивает вероятность удара по Исламской Республике как очень высокую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Примечательный факт — мировая общественность, эксперты, СМИ и другие заинтересованные лица особого интереса к непрямым переговорам США и Ирана не испытывают. Главная тема обсуждения — американский, или израильский, или совместный удар Вашингтона и Иерусалима по Исламской Республике. Состоится он или нет? Если да, то когда? Какими будут последствия? А, может быть, ничего страшного не случится? Дональд Трамп уже все решил, или у него есть некий тайный план?

Тем временем Америка постоянно усиливает свою военную группировку на Ближнем Востоке. Иран также демонстрирует, что готов сопротивляться, и него есть свои козыри. В частности, угроза большой региональной войны.

Тем не менее о переговорах нужно все-таки сказать. Вашингтон представляют бессменные спецпосланники Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Тегеран — министр иностранных дел Аббас Аракчи. Официально речь идет о снижении напряженности в регионе в целом. Однако режиму аятолл предъявляются жесткие требования, в первую очередь, окончательный и бесповоротный отказ от ядерного оружия, без разных обходных маневров. Затем идут ограничение ракетной программы и прекращение поддержки так называемой оси сопротивления, прежде всего, «Хезболлы» и хуситов. И, наконец, власть в Иране должна проявлять гуманное отношение к собственному населению, которое имеет право на протест.

В свою очередь, аятоллы оставили один пункт — первый, ядерную программу. Они готовы лишь обсудить некоторые уступки, отстаивая право на мирный, как они считают, атом. Взамен требуют снятия санкций, желательно сразу всех. Но это вопрос переговоров. Если Белый дом соглашается, его ждет бонус в виде участия в нефтегазовых многомиллиардных проектах страны. Похожую тактику использует и Россия. Однако результат пока что неочевиден. К тому же не секрет, что иранская экономка близка к коллапсу, поэтому такое «участие» может слишком дорого обойтись.

Трамп заявил, что по многочисленным просьбам своих арабских союзников готов дать шанс дипломатии. Накануне в США побывал Биньямин Нетаньяху. После возвращения Трампа в Белый дом премьер-министр Израиля совершил рекордное число визитов за океан — шесть. В этот раз лидеры долго общались. По итогам глава еврейского государства предложил не верить иранским посулам и обещал последовательно добиваться ликвидации данной угрозы, в том числе и военным путем.

47-й президент США также был не очень оптимистичен. Но тем не менее он готов определенное время подождать и хотя бы попробовать заключить сделку. Вдруг получится, тогда это будет двойной триумф. Война — действительно большой риск. Однако нет гарантий, что в итоге в Белом доме не захотят, скажем так, подтолкнуть сделку посредством вооруженной силы.

Дмитрий Дризе