УЗПМ выступил партнером Х Пермского экономического конгресса

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – стал партнером юбилейного, 10-го Пермского экономического конгресса. Двухдневный форум прошел 12–13 февраля на площадке Пермского государственного национального исследовательского университета и был посвящен гуманизации экономики – роли человеческого капитала, качеству городской среды и социальной ответственности бизнеса. В работе конгресса приняли участие представители федеральных и краевых органов власти, ученые из Москвы, Екатеринбурга и Перми, руководители промышленных предприятий региона.

Генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв принял участие в пленарном заседании «Общественный капитал бизнеса: драйвер развития регионов». Дискуссия затронула одну из наиболее актуальных проблем экономики – нарастающий дефицит квалифицированных кадров. Участники обсуждали, как демографическая ситуация влияет на рынок труда Прикамья, почему предприятия все чаще проигрывают конкуренцию за специалистов другим регионам и какую роль в удержании людей играет среда, в которой они живут.

«Конкуренция за специалистов давно вышла за рамки зарплатных предложений. Сегодня для профессионала важно, в каком городе он живет, насколько комфортна и безопасна среда вокруг, какие возможности есть для его семьи. Бизнес, который это понимает, вкладывается не только в производство, но и в территорию присутствия – и в итоге выигрывает в борьбе за кадры», – отметил Дмитрий Пылёв.

УЗПМ на практике реализует этот подход. Предприятие сотрудничает с образовательными учреждениями Прикамья в подготовке молодых специалистов, развивает систему наставничества на производстве. Помимо этого, компания поддерживает социальные и спортивные проекты в Пермском крае – выступает титульным партнером Фестиваля зимнего спорта, второй сезон подряд организует «БионордКаток» в центре Перми, поддерживает баскетбольные команды Bionord и Bionord Pro.

Предприятие входит в число тридцати крупнейших в Пермском крае. Основная производственная площадка расположена в Краснокамске. Портфель компании включает универсальные и специализированные противогололедные материалы для дорог, мостов и тротуаров, а также средства межсезонной уборки. Продукция применяется на городских улицах, магистралях, в аэропортах и на других объектах инфраструктуры по всей России. Качество и экологическая безопасность подтверждены сертификацией по ГОСТ Р 58427-2020, включением в реестр «100 лучших товаров России» и заключением государственной экологической экспертизы.

