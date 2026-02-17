Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области выявили 411 га заброшенных сельхозугодий

В феврале этого года в Самарской области провели 24 наблюдения за соблюдением земельного законодательства на участках общей площадью 474,5 га. Выявлено 411 га заброшенных сельхозугодий, сообщает ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В управлении уточняют, что 411 га расположены в Волжском, Сергиевском, Кошкинском, Борском, Челно-Вершинском и Ставропольском районах. Земли заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, что нарушает требования Земельного кодекса РФ.

Руфия Кутляева