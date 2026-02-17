В Татарстане спустя более семи часов сняли режим беспилотной опасности
В Татарстане отменен режим беспилотной опасности. Оповещение поступило в 09:15 через приложение МЧС России.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Режим беспилотной опасности в Татарстане ввели в 01:31, он действовал более семи часов.
В 07:02 в Татарстане сняли угрозу атаки БПЛА на Набережные Челны и Альметьевск.