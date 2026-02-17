Гражданин США осужден в РФ за попытку вывезти запчасти для автомата Калашникова

Суд в Москве приговорил гражданина США Мао Р. к четырем годам колонии общего режима за попытку вывезти из России запчасти для автомата Калашникова и карабина «Сайга». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, Мао Р. пытался вывезти запчасти в США через Турцию в конце октября 2024 года. Его признали виновным по статье о незаконном перемещении основных частей огнестрельного оружия (ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ). Защита американца не смогла обжаловать решения нижестоящих судов, приговор вступил в силу.

Сам Мао Р. признал вину. По его словам, он прилетел в Москву осенью 2024-го для участия в спортивном забеге. Во время визита он решил купить аксессуары для своего АК. Мао Р. владеет оружием легально, «поскольку оружие и военная техника являются его хобби, он изучает и коллекционирует». Он договорился с неизвестным мужчиной о покупке запчастей, в магазине на Арбате докупил другие элементы тюнинга к оружию. Мао Р. в суде пояснил, что не знал о необходимости декларировать такой груз при перемещении через таможню в аэропорту.