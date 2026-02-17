Доля убыточных организаций в Башкирии за месяц сократилась на 0,7%

За 11 месяцев 2025 года совокупная прибыль среднего и крупного бизнеса Башкирии превысила совокупные убытки на 194,8 млрд руб. в действующих ценах. По данным Башстата, такой общий финансовый результат оказался на 43,5% хуже показателей января-ноября 2024 года. По итогам октября, отставание от предыдущего года составляло 44,6%.

Доля убыточных организаций за год увеличилась с 21,8% до 26%, а за месяц сократилась на 0,7 процентных пункта. Наибольшая доля убыточных организаций — среди предприятий, обеспечивающих электроэнергией, газом и паром, а также занимающихся кондиционированием воздуха, где нерентабельно 53,4% бизнеса. Меньше других убыточных компаний — в сфере здравоохранения и социальных услуг (4,4%) и образования (10%).

Совокупный убыток нерентабельных организаций в январе-ноябре 2025 года составил 63,9 млрд руб. (за такой же период позапрошлого года — 18,4 млрд руб.).

Идэль Гумеров