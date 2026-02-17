В Самарской области отменены ограничения на автомобильных дорогах

В Самарской области на автомобильных дорогах отменены ограничения, введенные вчера, 16 февраля, из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Отменены временные ограничения движения для маршрутного транспорта и большегрузов

на следующих участках автодорог: М-5 «Урал» (подъезд к Ульяновску) с 294 км 500 м по 294 км 660 м и

с 295 км 100 м по 328 км 400 м, М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 98+000 — км 129+000 (подъезд к Оренбургу), участок дороги Казань — Буинск — Ульяновск — подъезд к Самаре с 326 км 367 м по 400 км 031 м.

Сабрина Самедова