У жителя Алапаевска конфискуют квартиру за фиктивную прописку мигрантов

У жителя Алапаевска (Свердловская область) конфисковали квартиру за фиктивную регистрацию 10 иностранных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ильгара Гусейнова признали виновным по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Гособвинитель указал, что с сентября 2024 года по январь 2025 года подсудимый фиктивно поставил на учет в своей квартире десять иностранных граждан. Квартира площадью 46,6 кв. м находилась на ул. Пушкина в Алапаевске.

Подсудимый осознавал, что на самом деле проживать в квартире они не будут. При этом сам он свою вину не признал.

Суд назначил Ильгару Гусейнову наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. и конфискации квартиры в доход государства. Имущество изъято на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Анна Капустина