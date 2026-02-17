В пермском аэропорту задерживается прилет и вылет 13 рейсов

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, задерживаются вылеты из краевой столицы в Сочи на 12 и 10 часов, Калининград на 11 часов, Махачкалу на пять часов, Москву на четыре часа, Сургут на два часа, Минеральные Воды на четыре часа, а также в Нарьян-Мар. Также задержан прилет ряда воздушных судов из Сочи, Сургута, Махачкалы, Калининграда. Отменен прилет и вылет рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Сегодня утром в Прикамье ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.