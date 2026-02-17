1,2 млн кв. м жилья на стадии строительства было продано в Екатеринбурге

По итогам 2025 года в Екатеринбурге было продано 1,2 млн квадратных метров (кв. м) жилья на стадии строительства (по договорам долевого участия, ДДУ). Об этом сообщил руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Девелопмент новой волны: как и что строить в 2026 году».

По его словам, это внушительная цифра, но показатель в 3,5 раза меньше Москвы и на 20% меньше Санкт-Петербурге. В уральской столице показатель продаж по ДДУ в 1,8 раз выше Новосибирска, в 2,6 раза больше Казани и в 3,4 раза больше Нижнего Новгорода.

При этом средняя цена одного кв. м в уральской столице остается доступной — в районе 160 тыс. руб. за кв. м. Это ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе.

Михаил Хорьков также отметил, что на всех рынках в 2025 году спрос смещался в сторону компактных квартир, подходящих под доступные лимиты «семейной ипотеки». Так, в Екатеринбурге средняя площадь составила 45,8 кв. м.

Мария Игнатова