Организаторов зрелищ в Башкирии обяжут уведомлять о мероприятиях полицию

Депутаты Курултая Башкирии на ближайшем заседании рассмотрят в первом чтении законопроект об ужесточении правил организации зрелищных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба башкирского парламента, изменения в республиканский закон «О культуре» обяжут организаторов зрелищных мероприятий заблаговременно уведомлять правоохранительные органы и муниципальные власти о тематике, времени и месте события, примерном количестве участников и мерах безопасности. Эти данные нужно будет предоставить не позднее чем за десять дней до мероприятия или незамедлительно, если информация о событии появилась в более короткий срок.

Кроме того, на организаторов, а также правообладателей помещений и территорий, где планируется мероприятие, возлагается обеспечение охраны и антитеррористической защиты, отмечается в сообщении.

«Четкий порядок и понятный круг ответственных лиц дисциплинирует всех причастных к организации мероприятия» ради безопасности людей, указано в пресс-релизе.

Майя Иванова