В Оренбуржье признан незаконным ввод в эксплуатацию завода по переработке каолина

Разрешение на ввод в эксплуатацию завода по переработке каолинового сырья в Оренбургской области признано незаконным. Решение принял суд первой инстанции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

На процессе выяснилось, что застройщик в нарушение требований Гражданского кодекса РФ при начале строительства особо опасного и технически сложного объекта не уведомил о работах власти и Госстройнадзор. В связи с этим во время стройки завода контрольные органы не проверяли соответствие работ и стройматериалов установленным требованиям.

При этом исполнитель работ получил положительные заключения негосударственных экспертиз. После того, как строительство предприятия завершили, администрация Светлинского района выдала разрешение на ввод завода в эксплуатацию.

Прокуратура пришла к выводу, что решение чиновников было незаконным. Она обратилась с иском в суд и потребовала отменить его.

Суд первой инстанции удовлетворил требования контрольного органа и обязал устранить выявленные нарушения. ООО «ЛБ Минералс-Светлое», которое строило завод, обратилось в областной суд Оренбуржья с апелляционной жалобой на это решение. Заседание по делу назначено на четверг, 19 февраля.

