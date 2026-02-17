Свердловский минстрой намерен перевыполнить план по вводу жилья в 2026 году

По итогам 2026 года Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области намерено перевыполнить план по вводу жилья в регионе, заявил первый заместитель министра Руслан Гарифуллин на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Девелопмент новой волны: как и что строить в 2026 году».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По его словам, по итогам 2025 года в Свердловской области было введено более 3,1 млн кв. м. Половина — это индивидуальное жилищное строительство, другая половина — многоквартирное жилье.

Область входит в топ регионов РФ по вводу. На 2026 год также стоит план — 3 млн кв. м. «Я думаю, что цифру эту мы перевыполним»,— заявил господин Гарифуллин. По его мнению, темпы программы комплексного развития территорий (КРТ) сохранятся. За последние годы программа показала себя хорошо.

Он также отметил, что сейчас уделяется особое внимание и вводу нежилых помещений.

Мария Игнатова