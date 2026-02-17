Антициклон сохранит в Петербурге спокойную морозную погоду

Погоду в Санкт-Петербурге 17 февраля продолжит определять барический максимум с центром над Псковской областью. Он сохранит в городе спокойную и довольно холодную погоду, местами из подинверсионных облаков пройдет небольшой снег, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Температура воздуха в Петербурге составит -6…-8 градусов, в Ленинградской области — -6…-11 градусов. Ветер западный 3–8 м/с. Атмосферное давление вырастет до 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 18 февраля, местами ожидается слабый снег. Ночью температура опустится до -14…-16 градусов, днем она составит -7…-9 градусов.

Артемий Чулков