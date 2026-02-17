В России планируют ввести обязательные санитарные нормы для готовой еды

В России может появиться обязательное санитарное регулирование для готовой еды, продающейся в ритейле и онлайн. Вопрос прорабатывается в Минпромторге, сообщают «Известия».

Предложения об изменении нормативной базы рассматривались в декабре на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Инициатором выступил Роспотребнадзор, обративший внимание на стремительный рост рынка промышленно произведенной еды. В ведомстве объяснили, что сегодня в законодательстве нет даже единого определения такой продукции, что создает правовой пробел и увеличивает риски для потребителей. В Минпромторге заявили, что концептуально поддерживают инициативу, направленную на минимизацию рисков для покупателей.

В 2025 году Роспотребнадзор уже утвердил методические рекомендации по изготовлению и реализации готовой еды, которые впервые закрепили само понятие такой продукции. Однако эти нормы носят добровольный характер. Новое регулирование, если оно будет принято, сделает требования обязательными для всех участников рынка.

В частности, производителей могут обязать внедрять процедуры контроля, основанные на принципах ХАССП (система анализа рисков и критических точек), включая обязательные лабораторные исследования. Также рассматриваются требования к использованию газомодифицированной среды при упаковке и ужесточение санитарно-гигиенических норм для персонала фабрик-кухонь.