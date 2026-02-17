Власти Прикамья сообщили об атаке беспилотников на территории региона

Сегодня на территории Пермского края зафиксирован прилет вражеских беспилотников, сообщил в своем telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин. «По оперативной информации в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Все службы оповещены. Безопасности жителей ничего не угрожает», — написал губернатор. Места прилета БПЛА господин Махонин не уточнил.

Сегодня утром в Прикамье ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Кроме того, в аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Напомним, в прошлом году сообщалось о двух случаях атак дронов в Прикамье. 13 сентября БПЛА пытался нанести удар по одному из промпредприятий в Губахе, а 3 октября власти рассказали о попытке удара по химическому заводу в Березниках. В результате пострадал жилой дом.