Бывший топ-менеджер «Машиностроителя» оспаривает отказ завода от иска на 42 млн рублей

Бывший директор по развитию инфраструктуры и капитальному строительству АО «Пермский завод “Машиностроитель”» Виталий Волчек подал кассационную жалобу в рамках иска предприятия к ООО «Стантроникс», следует из картотеки арбитражного суда. Жалоба на решения нижестоящих инстанций принята к производству 12 февраля. Ранее завод требовал взыскать с общества задолженность по договору поставки на сумму 42,8 млн руб., однако в октябре 2025 года отказался от требований.

В ноябре прошлого года, не согласившись с отказом предприятия от иска, Виталий Волчек пытался оспорить его в апелляции, но безуспешно. Тогда заявитель указывал, что отказ от иска со стороны «ПЗ “Маш”» совершен незаконно и со злоупотреблением правом. Якобы в таком случае утрачивается возможность привлечения к имущественной ответственности иных лиц, которые принимали решение о заключении сделки, тем самым обязательство возмещения денежных средств может быть возложено на господина Волчека. Согласно определению, требуемые денежные средства предназначались для перечисления в бюджет, из которого ранее были получены субсидии для оплаты оборудования, то есть отказ от иска лишает возможности оформить их возврат. Это, по мнению заявителя, увеличивает размер ущерба по уголовному делу и нарушает публичный интерес.

Также апеллянт полагает, что бывший гендиректор и единственный учредитель ответчика — ООО «Стантроникс» — Андрей Рожков преследует цель уклониться от исполнения обязательств по формальным основаниям. Господин Рожков в рамках своей апелляционной жалобы по спору указал, что с его стороны произведено полное исполнение обязательств, что не было учтено судом первой инстанции. В итоге Семнадцатый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по обоим жалобам.

Уголовное дело, в котором фигурирует господин Волчек, было возбуждено 21 августа 2025 года. 28 августа в Коломне был задержан индивидуальный предприниматель Дмитрий Зайцев, оказывающий услуги по монтажу машин и оборудования. В дальнейшем был задержан гендиректор и единственный учредитель ООО «Стантроникс» Андрей Рожков. Оба фигуранта были арестованы судом. Апелляционная инстанция оставила в силе избранную им меру пресечения. Известно, что сумма ущерба, причиненного предприятию, составляет более 100 млн руб. Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вины они не признают.