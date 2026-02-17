На Камчатке активисту запрещенного АУЕ дали 9 лет

В Петропавловск-Камчатском городском суде оглашен приговор по делу об участии в деятельности экстремистской организации в отношении активиста движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России), сообщили «Ъ» в суде. Фигурант дела — ранее судимый 24-летний Дмитрий Петренко.

«В ходе проведения расследования было установлено, что гражданин организовывал деятельность объединения, активно в ней участвовал, а также осуществлял сбор средств, заведомо предназначенных для финансирования деятельности экстремистской организации. Подсудимый с предъявленным обвинением не согласился, вину не признал»,— сообщила пресс-служба суда.

Решением суда Петренко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 и ч.1 ст. 282.3 УК РФ — организация деятельности экстремистской организации, участие в деятельности такой организации, финансирование экстремистской деятельности.

Петренко назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года, с лишением прав заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях, на срок пять лет. Кроме того, у осужденного конфискованы денежные средства, собранные на финансирование экстремистской организации, в сумме 4,3 млн. руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский