Суд оштрафовал экс-солиста Quest Pistols за вождение в нетрезвом виде

Химкинский городской суд оштрафовал бывшего участника украинской группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко на 200 тыс. руб. за пьяное вождение (ч. 1 ст. 264.1 УК) и конфисковал его автомобиль Lexus. Об этом сообщило «РИА Новости».

Как подсчитало агентство, всего с музыканта в России взыскивают свыше 940 тыс. руб.: в производстве у судебных приставов находится 337 дел. Только в 2024–2026 годах в отношении музыканта возбуждено 289 исполнительных производств за нарушения правил дорожного движения. Сумма самих штрафов превышает 360 тыс. руб., еще 334 тыс. руб. составляют исполнительские сборы.

Помимо этого, Иван Криштофоренко должен более 126 тыс. рублей по 37 штрафам других органов — Московской административной дорожной инспекции, Ространснадзора и администратора парковочного пространства столицы. Сборы по этим делам составляют еще 43 тыс. руб. Отдельно приставы взыскивают с экс-солиста сбор в размере 52 тыс. руб, а также 24 тыс. руб. со сбором в 6 тыс. рублей.

Иван Криштофоренко — россиянин, был участником Quest Pistols Show с 2014 по 2022 год. После ухода из группы остался в России и стал выпускать музыку под псевдонимом VA.NO.