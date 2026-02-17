В Приморье признали невменяемым жителя, сообщавшего о минировании аэропортов

Кавалеровский районный суд Приморского края признал невменяемым и освободил от уголовной ответственности местного жителя, обвиняемого в заведомо ложных сообщениях об актах терроризма (ч. 2, 3 ст. 207 УК РФ). Мужчина направлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику специализированного типа.

Пресс-служба судебной системы региона сообщила, что 4 марта прошлого года житель Кавалеровского района, используя собственный мобильный телефон, совершил серию звонков и предупредил о минировании и необходимости эвакуации аэропортов Шереметьево, Внуково, Пулково, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Владивостокского морского терминала, а также зданий правительства Приморья, администрации Кавалеровского муниципального округа, многофункционального комплекса «Золотой Рог» во Владивостоке.

«Вина жителя района в ходе рассмотрения уголовного дела была подтверждена собранными в ходе предварительного следствия доказательствами, которые в своей совокупности согласовались между собой»,— информирует пресс-служба. Однако судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает «хроническим психическим расстройством, и в период совершения преступлений не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Постановление Кавалеровского райсуда вступило в законную силу.

Алексей Чернышев, Владивосток