Петербуржцам рассказали, где пройдут городские гулянья на Масленицу

В Санкт-Петербурге в конце масленой недели пройдут городские мероприятия. Жителям города предлагают посетить гулянья на Елагином острове и в Петропавловской крепости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Списком событий поделились в городском комитете по культуре. В субботу, 21 февраля, одной из площадок станет Ленинградский зоопарк. Для гостей будут работать фотозоны с ростовой матрешкой и сказочными героями. Из развлечений заявлены мастер-класс по созданию масок, масленичный поезд, танцы, игры и квест, за прохождение которого положены горячие блины. Кульминацией праздника станет «уничтожение» большого чучела Зимы.

Петропавловская крепость станет местом празднования Масленицы 21 и 22 февраля. В рамках фестиваля «Сударыня Масленица» проведут хоровой перформанс, этно-битбокс, гигантский розовый блинный пирог по мотивам рецепта Арины Родионовны, няни Пушкина, и яркий световой финал на берегу Кронверкского пролива.

Игры и забавы для детей подготовили на 21 и 22 февраля в музее-заповеднике «Павловск». «Потешная Масленица» также включает викторины, эстафеты и музыкальные представления. Главным событием дня станет парад Маслениц. На следующий день организаторы предлагают развлечься на семейном мероприятии «Широкая Масленица». За антураж будут отвечать театрализованные представления, хороводы, веселые переплясы и народный шумовой оркестр.

В Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова в полдень 22 февраля начнутся гулянья «Шуми, Масленица!». Организаторы обещают, что в этот раз в рамках традиции сожгут не одно, а три чучела. Точками притяжения станут «Казачий стан», «Озорная» и «Задорная» поляны, «Гостиный двор», сытные и ярмарочные ряды.

Татьяна Титаева