Мирошник: за неделю погиб 21 человек от ударов ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю 21 житель российских регионов погиб под обстрелами ВСУ. Еще 126 человек, включая шестерых детей, получили ранения.

Самому младшему пострадавшему — четыре года, отметил дипломат в разговоре с ТАСС.

По его словам, больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ЛНР. Основной причиной ранений и гибели стали атаки с использованием ударных дронов: от них пострадал 121 человек. Всего за неделю, по данным посла, украинская сторона выпустила по территории России около 2,6 тыс. боеприпасов.