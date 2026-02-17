В Нью-Мексико начнут расследование преступлений на ранчо Эпштейна

Власти американского штата Нью-Мексико приняли закон, позволяющий начать полномасштабное расследование возможных преступлений, совершенных на принадлежащем Джеффри Эпштейну ранчо Зорро. Двухпартийная «комиссия по установлению истины» будет добиваться показаний от жертв предполагаемого сексуального насилия на ранчо, расположенного неподалеку от столицы штата — города Санта-Фе. Законодатели также призывают местных жителей дать показания, отмечает Reuters.

Опубликованные ранее министерством юстиции США новые документы из дела осужденного за секс-торговлю и сутенерство финансиста указывают на возможные преступления на ранчо. В материалах были раскрыты связи между Эпштейном и двумя бывшими губернаторами-демократами, а также генеральным прокурором штата Нью-Мексико. Комиссия по расследованию начнет работу 17 февраля и намерена представить предварительные результаты в июле, а окончательный отчет — к концу года.

Уточняется, что ранее ранчо Зорро «было упущено из виду» во время федеральных расследований, сосредоточенных на карибском острове Эпштейна и его таунхаусе в Нью-Йорке. При этом существуют непроверенные и недоказанные еще обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними, произошедшем на территории ранчо.

Эпштейн купил ранчо в 1993 году у Брюса Кинга, трижды занимавшего пост губернатора Нью-Мексико от Демократической партии. Согласно отчету из архивов Эпштейна, финансист доставлял на ранчо «гостей и массажисток», а также нанимал местных девушек для работы на ранчо.

Влад Никифоров