В Японии разработали законопроект о борьбе с домогательствами чиновников

Власти префектуры Фукуи разработали первый в Японии законопроект, требующий от региональных чиновников, в том числе занимающих высшие должности, раскрывать информацию о случаях сексуальных домогательств, пишет во вторник газета Yomiuri. Идея родилась после скандальной отставки 63-летнего главы данной префектуры (2019—2025 гг.) Тацудзи Сугимото, которого уличили в сексуальных домогательствах в отношении подчиненных.

В представленном 16 февраля на рассмотрение представительского собрания префектуры проекте закона определены обязанности должностных лиц особого класса по предотвращению домогательств. Например, если глава префектуры ведет себя неподобающим образом, допускает слова или жесты, которые могут быть расценены как домогательство, то вице-губернатор обязан потребовать исправления ситуации. Законопроект также обязывает предавать гласности любые подобные происшествия с участием должностных лиц особого класса.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение на очередной сессии собрания 20 февраля.

Помимо законопроекта предлагаются дополнительные меры. Так, в префектуре предполагается регулярное проведение опросов с публикацией результатов для понимания реальных условий труда. Руководители будут обязаны сообщать в отдел по соблюдению нормативных требований о полученных от сотрудников обращениях. Кроме того, вчера была создана горячая линия для консультаций по вопросам домогательств. Планируется создать независимую комиссию для предоставления экспертных консультаций отделам, занимающимся рассмотрением поступивших сообщений.

Эрнест Филипповский