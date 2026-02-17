Прокурор Прикамья продолжит службу в регионе

17 февраля заканчивается пятилетний срок полномочий прокурора Пермского края Павла Бухтоярова. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», принято решение о заключении с ним нового контракта. Одни источники утверждают, что срок его полномочий продляют на год, другие – на пять лет. Сам господин, Бухтояров, по их словам, сейчас находится в отпуске.

Господин Бухтояров был назначен на должность прокурора Пермского края в феврале 2021 года. Трудовой путь в надзорном органе он начал в 2007 году, до этого служил в органах военной прокуратуры. С 2007 года занимал должность прокурора Республики Тыва. В 2012 году и до назначения в Прикамье возглавлял прокуратуру Кемеровской области – Кузбасса.