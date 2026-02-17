В Выборге восстановили электроснабжение после блэкаута
Ночью 17 февраля специалисты восстановили электроснабжение в Выборге после массового отключения. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на МЧС Ленинградской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным издания, блэкаут произошел накануне вечером. Он затронул дома на улицах Некрасова, Рубежной, Батарейной, а также на Ленинградском шоссе. Свет пропал более чем у 5 тыс. абонентов.
Работы по переводу на резервные схемы питания завершили в 1:20. Официальной информации о причинах отключения электричества не публиковалось.