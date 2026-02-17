Спутники зафиксировали сильнейшее замерзание Финского залива за 10 лет

Восточная и центральная части Финского залива покрылись сплошным льдом — такого сильного замерзания не наблюдалось более десяти лет, сообщила пресс-служба Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

Замерзание было зафиксировано на снимках американского спутника JPSS1 от 14 февраля и более детальных кадрах российского «Метеор-М» № 2-4, полученных позднее. На изображениях хорошо видны структура льда и трассы, проложенные судами в ледяном массиве, отметили в пресс-службе.

Снимки обработаны с помощью информационной системы «ВЕГА-Science», разработанной в ИКИ РАН, и представлены в ложных цветах для лучшего выделения ледяных участков и судовых маршрутов, добавили в ведомстве.