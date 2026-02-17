В Свердловской области появился новый автомобильный турмаршрут

В Свердловской области добавили новый туристический автомобильный маршрут. Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, он появился среди маршрутов на сайте «Путешествуем.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верхотурье

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Верхотурье

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Маршрут «Северный Урал: путешествие через века и вершины» вошел в 125 официальных автомобильных маршрутов в России. В Свердловской области теперь пять таких маршрутов.

Новый маршрут идет через Невьянск, Верхотурье, Краснотурьинск, Североуральск, Ивдель, Серов, Красноуральск. По пути путешественники могут подняться на Конжаковский камень.

«Каждый город на этом пути хранит свою историю. Ее хорошо знают местные жители и, уверен, с удовольствием расскажут гостям нашего региона»,— написал господин Паслер. Глава региона уточнил, что по итогам прошлого года в Свердловскую область туристы совершили 3,5 млн поездок.

Анна Капустина