Уфимский «Салават Юлаев» проиграл питерскому СКА

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между клубами СКА (Санкт-Петербург) и «Салават Юлаев» (Уфа) закончился со счетом 4:0 в пользу первой команды. Матч проходил на санкт-петербургском «Ледовом дворце».

Хозяева забивали голы в первом и третьем периодах. Сначала отличились Андрей Педан (с передач Данилы Галенюка и Сергея Плотникова) и Егор Зеленов (с передач Николая Голдобина и Скотта Уилсона). Под занавес игры «армейцы» дважды отличились в большинстве: сначала Николай Голдобин (с передач Сергея Сапего и Сергея Плотникова), а потом Марат Хайруллин (с передач Егора Савикова и Матвея Полякова).

За матч игроки «Салавата Юлаева» получили 30 минут штрафа против четырех минут в составе СКА. При этом гости больше бросали в створ — 34-45 в пользу уфимцев.

Для СКА это пятая победа подряд, клуб с 64 очками в 55 матчах занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. У «Салавата Юлаева» завершилась победная серия, составившая шесть игр подряд, клуб из Башкирии находится на пятой строчке с 60 баллами в 55 играх.

Ближайший соперник «Салавата Юлаева» — «Трактор», матч состоится 18 февраля в Челябинске. СКА завтра дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

Идэль Гумеров