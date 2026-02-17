Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд в США нашел «дух Оруэлла» в демонтаже мемориала рабам

Федеральный судья в Пенсильвании обязал администрацию президента США Дональда Трампа восстановить экспозицию, посвященную теме рабства, на историческом объекте в Филадельфии. В своем 40-страничном заключении окружной судья США Синтия Руф сравнила демонтаж экспозиции, произошедший в прошлом месяце, с государственным контролем над разумом, описанным в романе Джорджа Оруэлла «1984».

«Правительство утверждает, что оно единолично обладает властью стирать, изменять, удалять и скрывать исторические свидетельства на памятниках, находящихся под его контролем и финансируемых налогоплательщиками и местными властями. Его притязания в этом отношении перекликаются с владениями Большого Брата из оруэлловского "1984"»,— передает The Washington Post цитату из заключения суда.

Мемориал располагался в Доме президента в Филадельфии — это историческая резиденция, где Джордж Вашингтон жил и работал с 1790 по 1797 год, когда город был столицей США. Экспозиция посвящалась девяти рабам, которые были во владении первого президента страны. Также там содержалась информация о том, как господин Вашингтон использовал юридические лазейки, чтобы не дать им получить свободу по законам Пенсильвании, отмечает The Guardian.

Демонтаж мемориала был связан с указом Дональда Трампа № 14253 — «О восстановлении истины и здравомыслия в американской истории», согласно которому все выставки должны отражать объективные исторические факты без политической или идеологической окраски. После этого многие музеи начали убирать экспозиции, которые «неуместно очерняли» американских деятелей прошлого.

