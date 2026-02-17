Ипотека из последнего вагона

Количество проданных в январе 2026 года квартир в новостройках Сибири выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всплеск для первого месяца года нетипичный, говорят эксперты. Ажиотаж обусловлен изменениями условий выдачи семейной ипотеки с февраля. Таким образом, потребители попытались запрыгнуть в последний вагон, считают участники отрасли.

Всего за январь 2026 года совокупно во всех регионах Сибирского федерального округа продано 3,6 тыс. квартир общей площадью 167,1 тыс. кв. м, это в два раза больше, чем в январе 2025-го, сообщили «Ъ» в пресс-службе «Дом.РФ». В Новосибирской области продажи квартир выросли в два раза до 1,3 тыс. площадью 60,2 тыс. кв. м. В Красноярском крае в первый месяц года продано в 3,5 раза больше лотов — 0,7 тыс. на 34,8 тыс. кв. м, в Иркутской области — 0,5 тыс. на 23,2 тыс. кв. м (рост в два раза), Алтайском крае — 0,4 тыс. на 17,4 тыс. кв. м (рост в два раза), Омской области — 0,2 тыс. на 10,8 тыс. кв. м (рост в 2,5 раза), Кемеровской области — 0,15 тыс. на 6,9 тыс. кв. м (+35%), Томской области — 0,14 тыс. на 6,5 тыс. кв. м (рост в три раза), Республике Хакасия — 0,1 тыс. на 4,3 тыс. кв. м (+23%), Республике Алтай — 55 на 2,1 тыс. кв. м (в два раза больше) и Туве — 22 на 900 кв. м (рост в полтора раза).

Банки также отмечают кратный рост заявок и выдач ипотеки в январе 2026 года по сравнению с началом прошлого года. Так, в ВТБ число проведенных ипотечных сделок в Сибири в январе выросло вдвое по сравнению с тем же месяцем 2025 года. Ключевым драйвером рекордных выдач в банке называют спрос на семейную ипотеку до вступления в силу обновленных условий с 1 февраля. «Наибольшая активность была зафиксирована в Иркутской области, Красноярском крае и Новосибирской области»,— рассказали «Ъ» в пресс-службе ВТБ.

В январе 2026 года Сибирский банк ПАО Сбербанк выдал ипотеки на сумму более 21,1 млрд руб. — в 4,7 раз больше, чем в январе 2025 года (4,5 млрд руб.). Доля семейной ипотеки в общем объеме жилищных ссуд составила 75%, посчитали в «Дом.РФ».

С 1 февраля 2026 года по новым правилам выдачи семейной ипотеки под 6% муж или жена могут получить один такой кредит на семью. Прежде это мог сделать каждый из супругов, теперь же они будут считаться созаемщиками. В случае развода придется либо делить сумму долга пополам, либо переоформлять договор на кого-то одного. Воспользоваться льготной программой вторично ни муж, ни жена уже не смогут. Также сокращается компенсация со стороны государства банкам, выдающим кредиты на жилье.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев подтверждает, что повышенная активность заемщиков в начале года связана с изменением условий семейной ипотеки. До этого у каждого из супругов фактически было свое право на льготу, поэтому спрос вырос в декабре и январе. «По моим расчетам, до показателей января 2015 года, когда и на первичном, и на вторичном рынке массово завершали сделки самого рекордного месяца за всю историю продаж декабря 2014 года, январь 2026 года не дотягивает. Он ниже 2021 года, но выше 2023-2025 годов»,— отметил эксперт.

По итогам февраля эксперт ожидает снижения продаж. Впрочем, определяющим фактором для рынка будет уровень ипотечных ставок. На сегодняшний день диапазон ставок по ипотеке в российских банках составляет от 16,9% до 21,99%.

Главный аналитик Циана Алексей Попов считает, что сокращение количества выдач ипотечных кредитов приведет к снижению спроса на первичном рынке.

