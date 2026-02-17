«Самолет» приземляют в пермский арбитраж

Власти Прикамья инициировали судебные разбирательства с дочерней компанией федерального застройщика «Самолет» — ООО СЗ «Заостровка» по поводу реализации КРТ в Дзержинском районе. Краевые власти взыскивают с девелопера более 200 млн руб. за неисполнение обязательств по договору. Как заявляет истец, девелопер не только не приступил к освоению площадки, но и не внес обещанный платеж на развитие улично-дорожной сети в микрорайоне Заостровка. Эксперты полагают, что в дальнейшем краевые власти могут инициировать расторжение договора КРТ, если застройщик и дальше не будет исполнять свои обязательства. Возникшие проблемы могут быть связаны с трудностями внутри самой компании, считают эксперты.

В Арбитражный суд Пермского края поступило несколько исков к дочерней компании застройщика «Самолет» — ООО СЗ «Заостровка», которое заключило договор комплексного развития территории (КРТ) в Заостровке. Как следует из картотеки арбитражных дел, истцами являются министерство по имуществу и градостроительной деятельности Пермского края (сумма 5,5 млн руб.) и министерство транспорта региона (сумма 200 млн руб.). Кроме того, к компании также предъявила претензии подрядная организация из Санкт-Петербурга — ООО «МК» на сумму 696 тыс. руб. Иски были поданы в конце прошлого и начале этого года.

Напомним, в октябре 2024 года группа «Самолет» заключила с властями Пермского края договор о комплексном развитии территории площадью 5,74 га в Заостровке. Земля девелопера ограничена улицами Строителей в Перми, Водопроводной и бульваром Преображенского в Кондратово. Площадка располагается рядом с ЖК «Мы», который возводит «Девелопмент-Юг». Как сообщалось ранее, СЗ «Заостровка», помимо жилья, планирует возвести в микрорайоне здание детского сада, улично-дорожную сеть, благоустроить окружающую территорию. По проекту комплексного развития будет также создана многоуровневая парковка.

В июле прошлого года была получена разрешительная документация на строительство первой очереди жилого комплекса в пермском микрорайоне Заостровка. Однако возведение комплекса так и не началось.

ООО СЗ «Заостровка» было зарегистрировано в феврале 2023 года. Единственным владельцем компании является ООО «Самолет-Регионы». Директором общества значится Роман Лукьянов. Чистый убыток компании в 2024 году составил 7,76 млн руб.

В минимуществе сообщили «Ъ-Прикамье», что исковые требования возникли вследствие нарушения сроков исполнения обязательств по договору о комплексном развитии территории (КРТ). В пресс-службе краевого минтранса пояснили, что исковые требования в размере 200 млн руб. связаны с просрочкой исполнения обязательства по договору о комплексном развитии территории в микрорайоне Заостровка. Обязательство было закреплено в соглашении с ООО Специализированный застройщик «Заостровка» от 29 мая 2025 года, однако в положенный срок — до конца октября 2025 года — средства не поступили. За счет этих средств застройщика предполагалось частично профинансировать капитальный ремонт улицы Строителей на выезде из Кондратово.

В ведомстве добавили, что на планы по обустройству съезда из Кондратово на улицу Строителей данный судебный спор не повлияет. На реализацию проекта также были предусмотрены средства из краевого и городского бюджетов. «На капремонт дороги уже заключен муниципальный контракт — заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“. Работы ведутся в графике и будут завершены в соответствии с условиями контракта»,— пояснили в минтрансе.

Вчера получить комментарий от компании «Самолет» не удалось.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания Павел Черепанов отметил, что подача иска со стороны краевых властей была вынужденной мерой, для того чтобы застройщик исполнил свои обязательства. Господин Черепанов уточнил, что процесс освоения территорий разделен на этапы и власти намерены и дальше контролировать исполнение обязательств по всем заключенным договорам в крае. Расторжение договора КРТ будет принято в том случае, если застройщик не будет исполнять обязательства, но пока власти и застройщик находятся в диалоге. «Не думаю, что подобная ситуация — это тенденция и такие проблемы по исполнению КРТ будут носить массовый характер. Для исключения аналогичных ситуаций все обязательства подкрепляются банковскими гарантиями, чтобы обеспечить финансирование проектов. Думаю, что возникшие проблемы связаны с текущей ситуацией внутри компании»,— считает Павел Черепанов.

Глава столичного юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отметил, что трудности с реализацией ранее заявленных проектов «Самолета» есть и в других регионах. «В данном случае, по моему мнению, не исключен иск от „Самолета“ о продлении срока действия договора. Такая практика в других регионах уже складывается в пользу застройщиков»,— пояснил эксперт. Он добавил, что основанием для продления срока суды признают в том числе и санкции. «Интересен факт, что обязательства по строительству дорожной развязки были установлены в денежной форме. Если бы они были прописаны как обязательство построить развязку силами застройщика, не думаю, что деньги удалось бы взыскать»,— полагает юрист.

Ирина Суханова