Ирландия начала расследование в отношении соцсети X из-за чат-бота Grok

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) заявила, что начала официальное расследование в отношении платформы X. Поводом послужил встроенный в соцсеть чат-бот Grok, который создавал сексуализированные изображения реальных людей — в том числе и детей.

Цель расследования — определить, выполнила ли X свои обязательства по Общему регламенту по защите данных (GDPR) при обработке персональных данных пользователей, заявили в ведомстве.

Для компании X DPC является главным регулятором ЕС, поскольку европейское подразделение корпорации располагается в Ирландии. Reuters отмечает, что согласно Общему регламенту по защите данных (GDPR), ведомство имеет право налагать штрафы в размере до 4% от общемировой выручки компании.