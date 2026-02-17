Трамп назвал губернатора Калифорнии подонком за экологическую сделку с Британией

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на новое соглашение в сфере экологически чистой энергии между Калифорнией и Великобританией. Он высмеял губернатора-демократа Гэвина Ньюсома и предостерег британских политиков от партнерства с ним.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«У Великобритании и так хватает проблем, чтобы еще связываться с Гэвином "Ньюскамом" (от англ. scum — отброс, подонок.— "Ъ"). Гэвин — лузер. Все, к чему он прикасается, превращается в мусор. Его штат катится в ад, а его работа в сфере экологии — это катастрофа»,— заявил господин Трамп в интервью Politico.

Президент добавил, что для господина Ньюсома «неуместно» заключать подобные соглашения, а для британцев — «неуместно иметь с ним дело».

Ньюсом подписал в Лондоне меморандум о взаимопонимании с министром энергетики Великобритании Эдом Милибэндом. Документ предполагает сотрудничество в области технологий чистой энергии, включая морскую ветроэнергетику, расширение доступа британских фирм на рынок Калифорнии, усиление взаимодействия между исследовательскими институтами по обе стороны Атлантики.

Усилия Гэвина Ньюсома по продвижению себя в качестве главной оппозиционной фигуры получили поддержку благодаря тираде президента, считают в окружении губернатора. «Но дело не только в этом. Важно привлечь внимание к тому факту, что действия Трампа идут вразрез с нормой, что это ненормально и не отражает взгляды всей Америки. Это определенно не то, чего хочет американский народ»,— заявил Politico один из советников главы Калифорнии.