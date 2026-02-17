Трамп обвинил демократов в экологическом бедствии на реке Потомак

Масштабная экологическая катастрофа разворачивается на реке Потомак, протекающей в том числе и по округу Колумбия, в результате грубых ошибок местных лидеров-демократов, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. В частности, он считает виновным губернатора штата Мэриленд Уэса Мура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Из-за прорыва канализационной трубы в Мэриленде миллионы галлонов неочищенных сточных вод были сброшены прямо в реку Потомак, что стало результатом некомпетентного управления важнейшими системами утилизации отходов на местном уровне и в штате. Это тот же губернатор, который не может восстановить мост. Очевидно, что местные власти не могут должным образом справиться с этим бедствием»,— написал президент.

Он поручил федеральным властям немедленно обеспечить все необходимое управление, директиву и координацию для защиты реки и системы водоснабжения в Вашингтоне. Координация работ возложена на Federal Emergency Management Agency (FEMA, агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях). «Хотя власти штата и местные власти не смогли обратиться за необходимой экстренной помощью, я не могу позволить некомпетентному местному “руководству” превратить реку в центре Вашингтона в зону бедствия. У федерального правительства нет иного выбора, кроме как вмешаться», — подчеркнул Дональд Трамп.

Авария произошла еще 19 января в округе Монтгомери. При обрушении трубы в реку Потомак попало более 1 млн литров сточных вод, отмечает Reuters. Мэрилендский университет назвал это одним из крупнейших разливов сточных вод в истории США. Уэс Мур обвинил Белый дом в бездействии. Он заявил, что представители Агентства по охране окружающей среды США не явились на законодательные слушания по вопросам очистки реки в прошлую пятницу.

Эрнест Филипповский