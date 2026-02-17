В школьную программу включат «обучение служением»

Программа «Обучение служением. Первые» переходит из разряда внеурочных занятий в часть школьного предмета «Индивидуальный проект» для 10–11 классов, сообщили в Минпросвещения. Школьники, задействованные в ней, будут заниматься «социальными задачами от НКО, государственных структур и бизнеса».

Школы смогут внедрять «обучение служением» в учебную программу с сентября. «Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа... усилит именно эту составляющую. Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению»,— передает РБК заявление министра просвещения Сергея Кравцова.

Программа была запущена в 2024 году. Школьники занимаются разными социальными проектами: например, обучают пожилых людей цифровой грамотности или создают памятные биографические материалы о людях, которые участвуют в военной операции на Украине, отмечает РБК.

За работу школьники получают до 25 волонтерских часов. В дальнейшем эти часы конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ (от 1 до 10 в зависимости от вуза), а также дают преимущество при получении грантов и трудоустройстве. В программе уже участвуют более 1,5 тыс. школ и колледжей в 30 пилотных регионах России.