Производитель «Рижского бальзама» задолжал Латвии €28 млн

Латвийская компания по производству алкогольных напитков Latvijas balzams («Латвийский бальзам»), производитель «Рижского бальзама», задолжала государству €28 млн налогов и обратилась за юридической защитой от кредиторов, сообщает телерадиокомпания LSM.

Взыскание налоговой задолженности Государственная налоговая служба начала в ноябре 2025 года. Три месяца спустя суд инициировал процедуру защиты компании от кредиторов. Такая процедура проводится, когда компания не способна погашать долги и обращается в суд, чтобы получить время для реорганизации финансов.

Представители компании обосновали этот шаг финансовыми трудностями, возникшими после изъятия активов в России и кибератаки, которые вызвали проблемы с денежными потоками и задержку платежей по налогу. Однако, как отмечает LSM со ссылкой на финотчеты компании, Latvijas balzams предоставляла кредиты на десятки миллионов евро связанным компаниям или фирмам внутри своей группы.

Согласно данным Государственной налоговой службы, Latvijas balzams по-прежнему является лидером рынка по объему потребления алкогольных напитков (за исключением пива) в Латвии. В компании работает около 360 человек. С 2002 по 2024 год группа компаний выплатила в государственный бюджет Латвии почти €2 млрд налогов.