Европарламент отключил ИИ на планшетах депутатов из-за угрозы утечки

Европейский парламент отключил функции искусственного интеллекта (ИИ) на корпоративных планшетах законодателей, ссылаясь на соображения безопасности, сообщает Euractiv со ссылкой на электронное письмо, отправленное депутатам.

Как указано в письме, решение заблокировать ИИ-инструменты было принято после рекомендаций парламентских групп по кибербезопасности и защите персональных данных. «Проведенные оценки показали, что некоторые из этих ИИ-функций используют облачные сервисы для выполнения задач, которые можно было бы обработать локально, отправляя данные за пределы устройства»,— указано в сообщении.

Депутаты лишились «встроенных функций ИИ», которые помогают при написании текстов, пересказывают содержимое веб-страниц и выполняют другие функции виртуального помощника. При этом сторонние приложения и другие инструменты не затронуты, несмотря на то что такое ПО тоже потенциально может включать функции на основе ИИ, отмечает Euractiv.