JP Morgan Chase: молодые люди в США стали предпочитать инвестиции покупке жилья

Молодые американцы стали чаще отказываться от стратегии накопления капитала через покупку жилья в пользу инвестиций в фондовый рынок. Рост активности совпал с рекордными показателями фондового рынка и удешевлением доступа к торговым технологиям.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные JPMorgan Chase Institute, доля людей в возрасте 25–39 лет, ежегодно переводящих средства на инвестиционные счета, выросла с 4–5% в 2013 году до 14,4% в 2023-м. Среди 26-летних этот показатель достиг 40% к маю 2025 года по сравнению с 8% в 2015-м.

Вместе с этим доступность жилья для молодежи резко снизилась: по данным Redfin, доля покупателей в возрасте 18–39 лет упала с 51% в 1999 году до 44% в 2025-м.

Для многих зумеров инвестиции стали способом обрести уверенность в будущем, отмечает The Wall Street Journal. По словам исследователя Зоси Купер, молодые люди не уверены в возможности построить простую карьеру и используют инвестиции, чтобы хоть как-то гарантировать свое экономическое положение.