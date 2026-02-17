Bloomberg: SpaceX и xAI участвуют в конкурсе Пентагона на разработку дронов

Компании миллиардера Илона Маска SpaceX и xAI стали участниками закрытого конкурса Пентагона по созданию автономных беспилотников, управляемых голосом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Цель шестимесячного конкурса с призовым фондом $100 млн — разработка передовой технологии, способной преобразовывать голосовые команды в цифровые инструкции для управления группой дронов. Среди других участников конкурса — компания Applied Intuition при поддержке OpenAI, чья технология будет использоваться только для преобразования голосовых команд, но не для управления дронами.

Ранее Илон Маск выступал за запрет автономного наступательного оружия и в 2015 году подписывал открытое письмо исследователей ИИ с предупреждением об опасностях таких систем, напоминает Bloomberg.

Некоторые участники проекта выразили обеспокоенность из-за разрабатываемых технологий, при которых генеративный ИИ переводит голос в команды управления дроном напрямую, исключая человека из процесса принятия финального решения.