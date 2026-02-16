Иранская нефтяная компания опровергла связь с задержанными Индией танкерами

Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) опровергла связь с задержанными Индией тремя танкерами. Об этом пишет агентство Fars.

«Задержанные властями Индии три нефтяных танкера не имеют отношения к компании»,— сообщило агентство со ссылкой на заявление NIOC.

16 февраля агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в феврале Индия задержала три танкера, находящихся под санкциями США и связанных с Ираном. По словам собеседника агентства, три судна — Stellar Ruby, Asphalt Star и Al Jafzia — часто меняли свои названия, чтобы избежать преследования со стороны прибрежных государств, а их владельцы проживали за границей.