На Дону индекс промышленного производства превысил 100%

Индекс промпроизводства в Ростовской области превысил 100%, в то время как в среднем по ЮФО он не достиг 97%. Выше, чем в среднем по округу и по стране, оказались и результаты в розничной торговле (+104,7%) и общественном питании (+111,5%). Об этом сообщает пресс-служба губернатора области по итогам оперативного совещания в региональном правительстве.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На совещании обсудили и состояние озимых культур. По информации минсельхозпрода области, в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 98,8% из взошедших на 2,8 млн га озимых.

«Снежный покров способствовал накоплению продуктивной влаги, сложившиеся условия благоприятно влияют на состояние озимых, мониторинг ситуации продолжается»,— отметили в ведомстве.

В правительстве добавили, что в 2026 году для сельхозтоваропроизводителей предусмотрено более 2,9 млрд руб. для льготного краткосрочного кредитования.

Наталья Белоштейн