Несолоно закрывшись

С начала 2026 года уже несколько ресторанов Перми объявили о закрытии. Одни участники рынка считают, что прекращение их работы — тенденция, характерная не только для нашего региона и связанная с нестабильной экономической ситуацией в стране. Другие отмечают, что проблемы возникают из-за плохого маркетинга, сервиса и кухни. В то же время эксперты сходятся во мнении, что сегодня ресторанный рынок не очень интересен для инвестирования.



С начала 2026 года в Перми объявили о прекращении деятельности несколько ресторанов и кафе. В январе закрылся один из двух грузинских ресторанов «Сакартвело», на ул. Монастырской, 12а. В феврале стало известно о закрытии кафе правильного питания «ПэПэ», проработавшего всего полгода. Заведение работало в Перми по франшизе. Отметим, что в этом году кафе «ПэПэ» закрылись в Красноярске и в Самаре.

Также стало известно о закрытии кофейни «Мами», расположенной на Комсомольском проспекте, 33. О прекращении работы сообщило кафе по мотивам сериала «Друзья» Central Perk на ул. Екатерининской, 88. Как указано на странице заведения «ВКонтакте», кафе прекратит работу с 13 марта. «Это решение было принято нелегко, ведь за годы существования оно стало домом для нас и многих наших гостей. Однако обстоятельства сложились так, что наша дальнейшая деятельность невозможна»,— указано в сообщении. Кафе Central Pеrk работало в Перми 15 лет — с 2011 года. О закрытии сообщила также «Китайская столовая», находящаяся в центре Перми, которая работала с 2023 года. О приостановлении работы «по техническим причинам» объявила администрация кафе «Мисфуд», расположенного на Комсомольском проспекте, 31а. «Мы были вынуждены закрыть магазин по техническим причинам на неопределенное время. Просим прощения за доставленные неудобства»,— сообщили основатели общепита в соцсетях.

Эксперты и участники рынка называют разные причины закрытия точек общепита. Бренд-шеф ресторанов Belka, Madame Zhu и пекарни «Булошная» Максим Тупицын отмечает, что такая тенденция наблюдается в индустрии общественного питания по всей стране. «Первая причина — это падение спроса и гостевого потока, вторая — повышение цен в силу и сезонных факторов, и экономических. Мы сейчас наблюдаем некую стагнацию в сфере услуг, экономический спад и нестабильную финансовую ситуацию, из-за чего люди стали реже ходить по ресторанам»,— пояснил господин Тупицын.

Пермский ресторатор, представитель ассоциации «Гостеприимство и сервис» Николай Канищев (бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, ресторан Nolan wine & Kitchen, бистро «Лапшичная») отмечает, что заведения закрываются и открываются ежегодно. «Иногда просто люди перестают заниматься рестораном, и он сам по себе прекращает свое существование, потому что нет маркетинга, нет хорошего сервиса, нет хорошей команды на кухне. Это никак не зависит от времени и обстоятельств»,— говорит ресторатор.

По словам господина Канищева, изменение налогового законодательства могло повлиять на закрытие ресторанов, которые и так находились на грани убыточности. «Нормальные ресторанные проекты в состоянии справиться с теми налогами, которые сейчас вменяют. Государство четко понимает, что делает»,— считает эксперт.

О дальнейших перспективах рынка Николай Канищев говорит, что сейчас происходит небольшая стагнация. «Одна из самых главных причин — это сложность в содержании крупных проектов. Сейчас все смотрят в более простые, доступные для более обширных кругов проекты с меньшим количеством сотрудников»,— пояснил господин Канищев. Эксперт отмечает, что ресторанный рынок сейчас не очень интересен для инвестирования и большой активности в нем нет.

Максим Тупицын полагает, что стагнация на рынке общепита продолжится до осени. «На мой взгляд, любое непонятное время — это время перемен, и сейчас очень важно захватить этот рынок, когда слабые ресторанные группы уйдут»,— добавил бренд-шеф.

Юлия Духина