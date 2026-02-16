В Ульяновской области введены ограничения на дорогах из-за погодных условий

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, метель, ограниченная видимость) на территории Ульяновской области в превентивных целях введены ограничения движения на пяти участках автомобильных дорог федерального значения, на 17 участках автодорог регионального значения и на 439 участках межмуниципального значения, сообщило в понедельник ГУ МЧС по Ульяновской области. Ограничения введены с 17:00 местного времени до наступления благоприятных погодных условий.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На федеральных автодорогах в границах Ульяновской области вводят ограничение движения для автобусов и грузовиков на трассах Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск; Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск; М-5 «Урал» подъезд к Ульяновску (с км 199+000 по км 295+100); А-151 Цивильск — Ульяновск.

Общая протяженность зон ограничения на 17 региональных трассах составляет 1292 км, общая протяженность зон ограничений на 439 участках межмуниципального значения в 23 муниципальных районах составляет 3331 км.

Андрей Васильев, Ульяновск