Умер актер Роберт Дюваль

Умер американский актер и кинорежиссер Роберт Дюваль. Ему было 95 лет. Об этом сообщила его жена, передает AFP. По ее словам, артист скончался накануне дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Дюваль в 2014 году

Фото: Lucy Nicholson / File Photo / Reuters Роберт Дюваль в 2014 году

Фото: Lucy Nicholson / File Photo / Reuters

Роберт Дюваль родился 5 января 1931 года в Сан-Диего, Калифорния. В 1953 году окончил колледж Принципиа, на следующий год поступил в школу актерского мастерства Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке, где познакомился с Джином Хэкменом и Дастином Хоффманом. Актерскую карьеру господин Дюваль начал в нью-йоркском театре «Гейт», где сыграл Фрэнка Гарднера в спектакле «Профессия миссис Уоррен» по пьесе Бернарда Шоу.

Кинодебют Роберта Дюваля состоялся в 1962 году — тогда он сыграл Артура «Страшилу» Рэдли в фильме «Убить пересмешника». Одной из самых известных стала роль адвоката Тома Хейгена в «Крестном отце» Фрэнсиса Копполы. За нее в 1972-м господин Дюваль был номинирован на «Оскар» в категории «лучшая роль второго плана». Еще один успешный проект Роберта Дюваля — «Апокалипсис сегодня» (1979), где он сыграл подполковника Килгора. За эту работу актера номинировали на «Оскар», премии BAFTA и «Золотой глобус».

В 1984 году Роберт Дюваль получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие».