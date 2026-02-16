Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Умер актер Роберт Дюваль

Умер американский актер и кинорежиссер Роберт Дюваль. Ему было 95 лет. Об этом сообщила его жена, передает AFP. По ее словам, артист скончался накануне дома.

Роберт Дюваль родился 5 января 1931 года в Сан-Диего, Калифорния. В 1953 году окончил колледж Принципиа, на следующий год поступил в школу актерского мастерства Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке, где познакомился с Джином Хэкменом и Дастином Хоффманом. Актерскую карьеру господин Дюваль начал в нью-йоркском театре «Гейт», где сыграл Фрэнка Гарднера в спектакле «Профессия миссис Уоррен» по пьесе Бернарда Шоу.

Кинодебют Роберта Дюваля состоялся в 1962 году — тогда он сыграл Артура «Страшилу» Рэдли в фильме «Убить пересмешника». Одной из самых известных стала роль адвоката Тома Хейгена в «Крестном отце» Фрэнсиса Копполы. За нее в 1972-м господин Дюваль был номинирован на «Оскар» в категории «лучшая роль второго плана». Еще один успешный проект Роберта Дюваля — «Апокалипсис сегодня» (1979), где он сыграл подполковника Килгора. За эту работу актера номинировали на «Оскар», премии BAFTA и «Золотой глобус».

В 1984 году Роберт Дюваль получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие».

Фотогалерея

Чем запомнился актер и режиссер Роберт Дюваль

Роберт Дюваль на показе фильма «Хозяева ночи» в Каннах, 2007 год

Роберт Дюваль на показе фильма «Хозяева ночи» в Каннах, 2007 год

Фото: Lionel Cironneau, File / AP

Кинодебют Роберта Дюваля состоялся в 1962 году — тогда он сыграл Артура «Страшилу» Рэдли в фильме «Убить пересмешника» &lt;br>На фото: с моделью Милли Веласкес на карнавале в Нью-Йорке, 1981 год

Кинодебют Роберта Дюваля состоялся в 1962 году — тогда он сыграл Артура «Страшилу» Рэдли в фильме «Убить пересмешника»
На фото: с моделью Милли Веласкес на карнавале в Нью-Йорке, 1981 год

Фото: AP

В 1972 году Дюваль сыграл адвоката и консильери семьи дона Корлеоне в оскароносном «Крестном отце» Копполы. За эту роль он был номинирован на премию «Оскар» в номинации «лучшая роль второго плана». Статуэтку актер получил позже — за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие» 1983 года. На фото — с певицей и актрисой Долли Партон на церемонии вручения

В 1972 году Дюваль сыграл адвоката и консильери семьи дона Корлеоне в оскароносном «Крестном отце» Копполы. За эту роль он был номинирован на премию «Оскар» в номинации «лучшая роль второго плана». Статуэтку актер получил позже — за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие» 1983 года. На фото — с певицей и актрисой Долли Партон на церемонии вручения

Фото: AP

Актер был женат четыре раза, детей ни в одном из четырех браков не было. На фото: со второй женой Гейл Янгс, 1983 год

Актер был женат четыре раза, детей ни в одном из четырех браков не было. На фото: со второй женой Гейл Янгс, 1983 год

Фото: Mark Elias / AP

Настоящий успех и международное признание пришли к Дювалю после выхода на экраны фильма «Апокалипсис сегодня» (1979). Роль подполковника Килгора принесла ему номинацию на «Оскар», премии BAFTA и «Золотой глобус»

Настоящий успех и международное признание пришли к Дювалю после выхода на экраны фильма «Апокалипсис сегодня» (1979). Роль подполковника Килгора принесла ему номинацию на «Оскар», премии BAFTA и «Золотой глобус»

Фото: Lennox McLendon / AP

С актером Робином Уильямсом (слева) на 70-й церемонию вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 1998 год

С актером Робином Уильямсом (слева) на 70-й церемонию вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 1998 год

Фото: Kevork Djansezian / AP

Дюваль — режиссер и автор сценария фильма «Апостол» (1997). Фильм был снят на собственные средства актера, а сценарий написан им за 15 лет до начала съемок. За работу над фильмом он был удостоен наград премии независимого кино Film Independent Spirit Awards (на фото)

Дюваль — режиссер и автор сценария фильма «Апостол» (1997). Фильм был снят на собственные средства актера, а сценарий написан им за 15 лет до начала съемок. За работу над фильмом он был удостоен наград премии независимого кино Film Independent Spirit Awards (на фото)

Фото: Gerard Burkhart / AP

В 2003 году за вклад в развитие кино Роберт Дюваль получил именную звезду на голливудской «Аллее славы». На фото: церемония открытия именной звезды

В 2003 году за вклад в развитие кино Роберт Дюваль получил именную звезду на голливудской «Аллее славы». На фото: церемония открытия именной звезды

Фото: Damian Dovarganes / AP

С подругой, актрисой Лусианой Педразой в Лос-Анджелесе, 2003 год

С подругой, актрисой Лусианой Педразой в Лос-Анджелесе, 2003 год

Фото: Damian Dovarganes / AP

В 2005 году Дюваль был награжден «Национальной медалью США в области искусств». Церемония проходила в Белом Доме, вручал награду Джордж Буш (на фото)

В 2005 году Дюваль был награжден «Национальной медалью США в области искусств». Церемония проходила в Белом Доме, вручал награду Джордж Буш (на фото)

Фото: Charles Dharapak / AP

Американские актеры Ева Мендес, Роберт Дюваль и Хоакин Феникс на 60-м Международном кинофестивале в Каннах, 2007 год

Американские актеры Ева Мендес, Роберт Дюваль и Хоакин Феникс на 60-м Международном кинофестивале в Каннах, 2007 год

Фото: Lionel Cironneau / AP

За работу над мини-сериалом «Прерванный путь» (2007) Дюваль был удостоен двух премий «Эмми»

За работу над мини-сериалом «Прерванный путь» (2007) Дюваль был удостоен двух премий «Эмми»

Фото: Reed Saxon / AP

С актером Джеффом Бриджесом на премьере фильма «Сумасшедшее сердце» режиссера Скотта Купера, 2009 год

С актером Джеффом Бриджесом на премьере фильма «Сумасшедшее сердце» режиссера Скотта Купера, 2009 год

Фото: Dan Steinberg / AP

Слева направо: музыкант Ти-Боун Бернетт, актер Роберт Дюваль и режиссер Скотт Купер на церемонии вручения премии Independent Spirit Awards

Слева направо: музыкант Ти-Боун Бернетт, актер Роберт Дюваль и режиссер Скотт Купер на церемонии вручения премии Independent Spirit Awards

Фото: Chris Pizzello / AP

С актером Робертом Дауни-младшим на премьере фильма «Судья» режиссера Дэвида Добкина, 2014 год

С актером Робертом Дауни-младшим на премьере фильма «Судья» режиссера Дэвида Добкина, 2014 год

Фото: Eric Charbonneau / Invision for Warner Bros. / AP Images / AP

В 2011 году актер оставил свои отпечатки во дворе Китайского театра Граумана в Голливуде

В 2011 году актер оставил свои отпечатки во дворе Китайского театра Граумана в Голливуде

Фото: Damian Dovarganes / AP

Следы и ладони Роберта Дюваля на Аллее отпечатков звезд в Голливуде

Следы и ладони Роберта Дюваля на Аллее отпечатков звезд в Голливуде

Фото: Danny Moloshok / Reuters

