В Саратовской области запустят турмаршрут, посвященный Юрию Гагарину

В Саратовской области появится новый национальный туристический маршрут, посвященный Юрию Гагарину и освоению космоса. Его презентация запланирована на День космонавтики и приурочена к 65-летию первого полета человека в космос, сообщили в региональном минкульте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: национальныепроекты.рф Фото: национальныепроекты.рф

Разработкой маршрута «Космическая симфония» занимался местный туроператор «Золотая Вязь». По словам замминистра культуры региона Константина Сергеева, проект станет визитной карточкой области и объединит исторические события с современными технологическими решениями.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Он направлен на развитие инфраструктуры и поддержку отрасли с 2025 года по поручению президента.

Нина Шевченко