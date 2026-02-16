Жителям Ростова не будут выставлять счета за отопление за 11 дней января
В квитанциях за 11 дней января жителям Ростова-на-Дону не будут выставлять счета за отопление из-за аварии на ТЭЦ-2. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Экономия составит 30-33% от начислений.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Это решение было принято на переговорах донских энергетиков в Москве.
«За 11 дней января, когда ТЭЦ не поставляла тепло в дома ростовчан по нормативам, соответствующим договору, оплату энергетики не получат вообще. А это порядка 200 млн руб.»,— отметил глава региона.
Потребители, у которых прямые договора с РТС, уже получили перерасчет. Тем, кто получает счета через управляющие компании, это сделают в феврале-марте.