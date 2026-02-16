Глава Севастополя сообщил о пяти сбитых над городом воздушных целях

Севастополь подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). В небе над городом сбиты пять воздушных целей, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Господин Развожаев уточнил, что объекты уничтожены над акваторией Черного моря в районе Орловки и мыса Херсонес. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Воздушная тревога работала в городе около полутора часов.

Позднее в Минобороны заявили, что над Крымом и акваторией Черного моря сбиты по шесть БПЛА. Всего с 16:00 до 20:00 мск над регионами России уничтожен 21 беспилотник.