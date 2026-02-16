В Дагестане заложат оливковый сад за 300 млн рублей

ООО «ПОШ» заложит оливковый сад на площади до 160 га в Дербентском районе и запустит первое в России промышленное производство оливкового масла без консервантов. Инвестиции в проект оцениваются в 300 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Помимо закладки сада, сельскохозяйственное предприятие намерено запустить производство консервированных олив и оливкового масла без добавления уксуса, что приблизит продукт по вкусовым качествам к испанской продукции.

Как отметили в министерстве, ООО «ПОШ» известно своим консервным предприятием мощностью 80 тыс. условных банок в год в Магарамкентском районе, где производит вяленые томаты, сливы, перец, клубнику, брускетту и квашеную капусту. Продукцию компания реализует под брендом Enjoy Food в розничных сетях, через маркетплейсы и экспортирует в Турцию.

Наталья Белоштейн